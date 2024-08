Gesundheitsgefahr Blaualgen trüben Badespaß

14. August 2024, 12:13 Uhr

Die derzeitige Hitze lädt zum Baden, doch an einigen Badeseen in Sachsen-Anhalt sollte man darauf aktuell besser verzichten. Der Grund: Blaualgen. An einigen Seen wurden Warnschilder aufgestellt. Betroffen sind unter anderem der Parchauer See, der Muldestausee und der Neustädter See.