Gesundheitsgefahr Hier trüben Blaualgen den Bade-Spaß in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

19. August 2024, 14:16 Uhr

In Sachsen-Anhalt lädt das Wetter derzeit zum Baden und Schwimmen im See ein. Doch an einigen Badeseen sollte man besser darauf verzichten. Grund sind Blaualgen. An einigen Seen wurden Warnschilder aufgestellt. Betroffen sind unter anderem der Parchauer See, der Muldestausee und der Neustädter See.