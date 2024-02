Anders als die Jäger können die Schützenvereine jedoch auf Ausnahmeregelungen hoffen. Die Europäische Chemikalienagentur deutet in ihrem Gutachten bereits an, dass Gewehre und Pistolen, die für bleihaltige Kugelmunition ausgelegt sind, auf Schießplätzen weiterhin erlaubt sein werden. Ein Grund dafür dürfte sein, dass für Schießstände strenge Regeln gelten. Das Blei, das dort verschossen wird, landet in Kugelfängen und wird recycelt.

Trotz der in Aussicht gestellten Ausnahmeregelungen schaut Dirk Schwiderski mit Sorge auf das Gutachten. "Offene Flinten-Schießstände, also Schießstände, auf denen mit Bleischrot geschossen wird, will die Chemikalienagentur möglichst verbieten. Das wäre aus unserer Sicht ein fatales Signal." Bildrechte: Dirk Schwiderski

Die Schützenverbände und Sportschützen, dazu zählen auch Biathletinnen und Biathleten, sind nicht generell gegen eine Reduzierung von Bleimunition, aber sie pochen auf Ausnahmeregelungen. Dabei werden sie von vielen Politikern unterstützt. Der Stendaler SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Hermann Wollmann zum Beispiel stellte sich nach einer Sitzung des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, auf der Experten des Deutschen Skiverbandes (DSV) und des Deutschen Schützenbundes (DSB) gehört wurden, auf die Seite der deutschen Biathleten. Sie seien auch weiterhin auf Bleimunition angewiesen. "Biathlon und Sportschießen haben in Deutschland und bei den Olympischen Spielen eine lange Tradition. Damit die europäischen Athletinnen und Athleten im weltweiten Vergleich konkurrenzfähig bleiben, ist eine Ausnahmeregelung unerlässlich."

Bleiverwendung beim Angeln

Auch beim privaten und berufsmäßigen Angeln wird das Thema kontrovers diskutiert, gleichwohl es im Handel zahlreiche Bleialternativen gibt. Das berichtet der Deutsche Angelfischerverband in seiner Analyse zum Thema. Die Europäische Chemikalienagentur ECHA wird damit zitiert, dass das Risiko bei der Verwendung von Angelblei durch Handelsbeschränkungen deutlich reduziert werden könne. Obwohl Blei im Unterschied zur Jagd kaum in den Organismus der Fische eintrete und am Boden der Gewässer von Sedimenten umgeben sei, sei das Schwermetall für Wasservögel gefährlich und wirke sich so auf den Nahrungskreislauf aus. Auch bei der privaten Herstellung von Bleibeschwerungen können beispielsweise beim Gießen verdampfende Bleioxide Schäden an Nervensystem und Organen verursachen.

Naturschützer fordern ein generelles Verbot von bleihaltiger Munition

Während die Schützenvereine und Sportschützen wie Biathleten wahrscheinlich auch weiterhin mit Blei schießen können, sind viele Jäger schon jetzt auf Alternativen angewiesen. Denn seit Februar 2023 ist der Einsatz von Bleigeschossen in Feuchtgebieten verboten. Das sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, sagt der Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz in Sachsen-Anhalt, Christian Kunz. "Uns geht das aber nicht weit genug, weil die Formulierung Feuchtgebiete sehr schwammig ist. Betrifft das jedes Gewässer?" Der BUND fordert ein generelles Verbot von bleihaltiger Munition in der Jagd. "Wir wissen, dass jeder dritte Seeadler an einer Bleivergiftung stirbt, weil Tierkadaver gefressen werden, in denen sich Bleischrot befindet." Das müsse aufhören, so der Umweltschützer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK