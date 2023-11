Autofahrerinnen und Autofahrer müssen am Mittwochmorgen wieder mit glatten Straßen in Sachsen-Anhalt rechnen. Die Polizei warnt vor der Gefahr von Blitzeis. Laut MDR VERKEHRSZENTRUM sind am Morgen bereits mehrere Laster ins Rutschen gekommen. So sind derzeit wegen Eisglätte und querstehender Lkw zahlreiche Straßen gesperrt.