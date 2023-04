Aktionswoche Mehr Blitzer: Sachsen-Anhalt will gegen Raser vorgehen

Um gegen Raser vorzugehen, gibt es in dieser Woche in Sachsen-Anhalt vermehrt Geschwindigkeitskontrollen. Das kündigte das Innenministerium an. Am Freitag soll besonders scharf kontrolliert werden. Die Polizei nutzt für die Kontrollen unterschiedliche Messgeräte.