Die Polizei wird nach der Blitzerwoche in Sachsen-Anhalt weiter regelmäßig Geschwindigkeiten von Fahrzeugen durchführen. Das teilte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Sonnabend mit: "Die festgestellten Verstöße zeigen, dass noch zu viele sich nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten halten und damit verbundene Gefahren in Kauf nehmen."

Bei der Blitzerwoche in Sachsen-Anhalt waren knapp drei Prozent aller Fahrzeuge zu schnell. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor. Demnach seien fast 170.000 Fahrzeuge kontrolliert worden. 4.800 davon seien zu schnell gewesen. Das Ministerium teilt mit, dass bei der Kontrollwoche zudem Drogen gefunden und Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht festgestellt wurden.

Polizeigewerkschaft forderte mehr Tempo-Kontrollen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte am Dienstag vor dem Hintergrund des europaweite Blitzermarathons mehr Tempo-Kontrollen in Sachsen-Anhalt gefordert. Der Landesvorsitzende Olaf Sendel äußerte sich dazu ernüchtert: Bei vielen Verkehrsteilnehmern halte der präventive Gedanke bis maximal fünf Meter hinter dem Blitzgerät an.