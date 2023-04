Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert mehr Tempo-Kontrollen in Sachsen-Anhalt. Das teilte die Gewerkschaft am Dienstag in einem Schreiben mit. Hintergrund ist der europaweite Blitzermarathon, an dem sich auch die Polizeidienststellen in Sachsen-Anhalt beteiligt haben. Der Landesvorsitzende Olaf Sendel äußerte sich dazu ernüchtert: Bei vielen Verkehrsteilnehmern halte der präventive Gedanke bis maximal fünf Meter hinter dem Blitzgerät an. In Sachsen-Anhalt brauche es deshalb einen permanenten Kontrolldruck. Nur so würden sich die Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten und Unfälle vermieden, so der Vorsitzende.