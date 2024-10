Das DRK ist eigenen Angaben zufolge dankbar über jedes Feedback. Man gehe den Hinweisen nach, so der Sprecher. Die Kritik müsse jedoch konstruktiv sein, so Feldmann. "Es nützt nichts, da pauschal alles zu verschlechtern, wir wollen uns ständig verbessern." Und zugegeben, es ist tatsächlich eine Minderheit, die im Internet Vorwürfe äußert. Der Großteil der Stammspender ist zufrieden mit der gängigen Praxis und will in Zukunft wieder kommen.