Blutspenden in Sachsen-Anhalt Blutreserven nur noch für ein bis zwei Tage

In Sachsen-Anhalt werden die Blutspenden knapp. Im Depot in Dessau lagern in der Regel rund 10.000 Konserven. Aktuell sind es nur etwa die Hälfte. Der Vorrat reicht für einen bis zwei Tage. Das Rote Kreuz schlägt Alarm.