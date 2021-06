Der Weltblutspendetag wird jedes Jahr am 14. Juni begangen. Das Datum bezieht sich auf Karl Landsteiner, den Entdecker der Blutgruppen, der am 14. Juni 1868 geboren wurde. Der Weltblutspendetag wurde 2004 von vier internationalen Organisationen ausgerufen. Sie wollen damit auf die Bedeutung von Blut auf der Basis freiwilliger und unentgeltlicher Spenden hinweisen: Weltgesundheitsorganisation (WHO), Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, International Society of Blood Transfusion (ISBT) und International Federation of Blood Donor Organizations (IFBDO).