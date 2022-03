Sachsen-Anhalts Polizei soll landesweit mit Körperkameras ausgestattet werden. Diese sollen "überwiegend im täglichen Einsatz der Streifenbeamtinnen und -beamten genutzt werden. Ein Einsatz in Wohnungen und im häuslichen Umfeld ist nicht vorgesehen", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Das Kabinett will nach ihren Worten noch in diesem Monat erstmals über die Einführung beraten.