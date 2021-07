Das Faltboot hat eine lange Geschichte. Seit über 100 Jahren gibt es das in Serie hergestellte Faltboot. Ein Student namens Heurich ließ sich 1905 sein erstes zerlegbares Faltboot patentieren. Später verkaufte er das Patent an den Schneidermeister Klepper. Der stellte in seiner Werkstatt 1907 das erste in Serie gefertigte Faltboot her. Bildrechte: Klepper-Museum e.V. Rosenheim