Pandemie Sachsen-Anhalt befreit Geboosterte nicht von Corona-Testpflicht bei 2G-Plus

Auch Geboosterte müssen sich in Sachsen-Anhalt weiter testen lassen, wenn die 2G-Plus-Regel gilt. Das hat die Landesregierung am Freitag bekanntgegeben und mit den hohen Inzidenzen in Sachsen-Anhalt begründet. In anderen Bundesländern entfällt die Testpflicht für Personen, die dreimal gegen das Coronavirus geimpft wurden.