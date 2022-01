Die Infrastruktur ist gar nicht mal so verschieden. Bornstedt und Lützen liegen beide nahe der Autobahn 38, nur gut 40 Minuten auseinander. Doch finanzpolitisch trennen die beiden Orte Welten.

Die Gemeinde Bornstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat die geringste Steuerkraft in Sachsen-Anhalt, pro Einwohner sind es gerade einmal 316 Euro. Spitzenreiter Lützen (Burgenlandkreis) weist mit 7.048 Euro pro Einwohner eine Steuerkraft auf , die rund zwanzig Mal höher ist. Das geht aus einer Aufstellung des Hauses von Finanzminister Michael Richter (CDU) hervor.

Aufgrund der schlechten Finanzlage waren in Bornstedt zuletzt unpopuläre Beschlüsse nötig. Die Vereinsförderung wurde zurückgefahren, die Kita-Beiträge zu Jahresbeginn erhöht. Der Haushalt der 800-Einwohner-Gemeinde ist dennoch auch 2022 nicht ausgeglichen. Auf der Einnahmeseite geht nicht mehr viel. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sind im Landesvergleich schon hoch. Trotzdem hat Bornstedt im Jahr 2020 gerade einmal 36.000 Euro an Gewerbesteuern eingenommen. Größere Betriebe gibt es keine.

In Bornstedt sieht es düster aus: Die Gemeinde nimmt kaum Geld ein.

In Bornstedt sieht es düster aus: Die Gemeinde nimmt kaum Geld ein.

In Bornstedt sieht es düster aus: Die Gemeinde nimmt kaum Geld ein. Bildrechte: dpa

Ganz anders ist die Situation in Lützen. Die Stadt plant pro Jahr mit zehn bis zwölf Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen – trotz eines geringen Hebesatzes von 240. Zum Vergleich: In Bornstedt ist der Hebesatz mit 450 fast doppelt so hoch. Lützen verfügt hingegen über gleich zwei große Gewerbegebiete vor den Toren Leipzigs.