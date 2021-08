Bei 306.000 Versicherten in Deutschland wurde 2019 die von Zecken übertragene Lyme-Borreliose diagnostiziert. Die Krankheit gibt es zwar in allen Landkreisen, jedoch ist die Häufigkeit regional sehr unterschiedlich. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt liegen die Zahlen deutlich über dem Durchschnitt.

Das ist das Ergebnis einer im Juni veröffentlichten Borreliose-Studie des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. In der Studie analysierte das Institut die vertragsärztlichen Abrechnungsdaten von 2010 bis 2019.

In Sachsen-Anhalt wurde 2019 bei 591 von 100.000 Versicherten Lyme-Borreliose diagnostiziert. Noch höher waren die Zahlen nur in Brandenburg (710), Thüringen (759) und Sachsen (919). Seit 2010 ist in Sachsen-Anhalt und auch bundesweit ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Das größte Gebiet mit hohen Fallzahlen erstreckt sich über 45 Landkreise in Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Bayern Auch der Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt ist Teil davon.