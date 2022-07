Mehreren Feuerwehren in Sachsen-Anhalt fehlt zunehmend die Möglichkeit, an Löschwasser zu kommen. Es gebe immer weniger Löschwasserentnahmestellen, sagte etwa Roger Schemmel, Wehrleiter in Görzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, bei MDR SACHSEN-ANHALT.