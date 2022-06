Die Lage in den beiden betroffenen Gebieten hatte sich am Montag durch anhaltenden Regen entspannt. In Treuenbrietzen – keine 20 Kilometer von der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt entfernt – war das Feuer am Freitagnachmittag ausgebrochen. Es wütete auf mehr als 200 Hektar Waldfläche. Drei Ortsteile mussten evakuiert werden, rund 620 Menschen waren betroffen. Sie konnten am Montag wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Wie rbb24 unter Berufung auf die Leitstelle berichtet, ist das Feuer in Treuenbrietzen abgesehen von einzelnen Glutnestern am Montag gelöscht gewesen. In Beelitz ist der Brand demnach unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Dort war das Feuer am Sonntag ausgebrochen und hatte sich auf eine Fläche von 200 Hektar ausgeweitet. Mehrere Straßenzüge wurden evakuiert. Die Betroffenen konnten nach dem Regen am Montag in ihre Häuser zurückkehren.

1.500 Kräfte im Einsatz

In beiden Gebieten blieben am Montag vereinzelt Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Der Landrat des betroffenen Landkreises Potsdam-Mittelmark, Marko Köhler (SPD), dankte den mehr als 1.500 Einsatzkräften, die auch aus Sachsen-Anhalt und Berlin in Brandenburg im Einsatz waren. Der Waldbrand war selbst in Dresden noch zu riechen.