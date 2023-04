Kriminalstatistik Mehr Fahrzeuge in Sachsen-Anhalt in Brand gesetzt

In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr 170 Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt worden. So wurde etwa jeden zweiten Tag statistisch betrachtet in Sachsen-Anhalt ein Fahrzeug vorsätzlich angezündet. Bei nur sehr wenigen Taten liegt eine politische Motivation zugrunde.