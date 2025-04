Dennoch lobt Ulke die Entwicklung in Sachsen-Anhalt. "Das ist im nationalen Vergleich wirklich gut, gerade wenn wir in den Süden schauen. Bayern oder Baden-Württemberg hinken da sehr weit hinterher. Da hat sich wirklich viel getan." In Bayern sind nur 31 Prozent der Haushalte an Glasfaser angeschlossen. In Baden-Württemberg ist der Anteil mit 23 Prozent der Haushalte nur etwa halb so groß wie in Sachsen-Anhalt (40 Prozent).