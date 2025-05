In Landkreisen und Städten Sachsen-Anhalts sind einer neuen Untersuchung zufolge zahlreiche Brunnen mit Schadstoffen belastet. Wie der bundesweit tätige Verein VSR-Gewässerschutz am Dienstag mitteilte, geht das aus Analysen von Brunnenwasserproben der vergangenen sechs Jahre hervor.

Im Landkreis Jerichower Land gelte das unter anderem in Gommern, Burg, Loburg und Genthin. Dort habe man beispielsweise deutlich erhöhte Nitratwerte festgestellt. Ursache seien Einleitungen aus der intensiven Landwirtschaft, so der Verein. In einigen Brunnen habe man sogar eine doppelt so hohe Nitratkonzentration wie den zulässigen Grenzwert von 50 Milligramm je Liter gemessen.