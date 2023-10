Acht Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt wählen am Sonntag neue Bürgermeister. Fünf Wahlen finden im Norden des Bundeslandes in der Altmark statt. Gewählt wird in Aland, Altmärkische Höhe und Bismark. Dazu kommen dort Stichwahlen in Kalbe (Milde) und Eichstedt (Altmark). Des Weiteren gibt es Stichwahlen in Bitterfeld-Wolfen und der Gemeinde Hohe Börde sowie eine Wahl in Barby.

Aland

In der kleinen, nur 1.300 Einwohner zählenden Gemeinde Aland (Verbandsgemeinde Seehausen, Landkreis Stendal) stehen am 8. Oktober von 8 bis 18 Uhr insgesamt drei parteilose Kandidaten für das ehrenamtliche Bürgermeisteramt zur Wahl. Die Kandidaten sind Michael Knopf, David Liedtke und Kevin Schröter. Der amtierende Bürgermeister Hans-Joachim Hildebrandt tritt nicht erneut zur Wahl an. Eine eventuelle Stichwahl erfolgt am 5. November.

Aland gehört zum Landkreis Stendal. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Altmärkische Höhe

Die Gemeinde Altmärkische Höhe hat etwa 1.800 Einwohner und gehört zur Verbandsgemeinde Seehausen im Landkreis Stendal. Dort tritt am 8. Oktober als einziger Kandidat der amtierende ehrenamtliche Bürgermeister Bernd Prange erneut zur Wahl an.

Bismark

In der ebenfalls im Landkreis Stendal gelegenen Einheitsgemeinde Bismark mit etwa 8.000 Einwohnern steht am 8. Oktober als einzige Kandidatin die amtierende Bürgermeisterin Annegret Schwarz (CDU) zur Wahl.

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

Auch in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land sind Bürgermeisterwahlen. Amtsinhaberin Steffi Friedebold (parteilos) und Maik Mund (parteilos) stehen im Nordosten von Sachsen-Anhalt zur Wahl.

Arendsee

In Arendsee kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Norman Klebe (CDU) und Jens Reichhardt (FL). Klebe holte im ersten Wahlgang am 24. September 33,2 Prozent der Stimmen, Reichhardt kam auf 18,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,5 Prozent. Insgesamt waren sechs Männer und eine Frau zur Wahl angetreten.

Kalbe (Milde)

Auch in der Einheitsgemeinde Kalbe (Milde) entscheidet eine Stichwahl darüber, wer neuer Bürgermeister wird. Andreas Pietsch (parteilos, nominiert von der Freien Liste) tritt gegen Mirko Wolff (parteilos) an. Pietsch hatte in der ersten Wahlrunde 31,7 Prozent der Stimmen bekommen, Wolff war auf 23,7 Prozent der Stimmen gekommen.

Die Künstlerstadt Kalbe Bildrechte: dpa

Eichstedt (Altmark)