Acht Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben am Sonntag neue Bürgermeister gewählt. Fünf Wahlen fanden im Norden des Bundeslandes in der Altmark statt. Gewählt wurde in Aland, Altmärkische Höhe und Bismark. Dazu kamen dort Stichwahlen in Kalbe (Milde) und Eichstedt (Altmark). Des Weiteren gab Stichwahlen in Bitterfeld-Wolfen und der Gemeinde Hohe Börde sowie eine Wahl in Barby.