In der Gemeinde Hohe Börde hat keiner der sieben Kandidaten die absolute Mehrheit geholt. Es wird eine Stichwahl geben – zwischen CDU-Kandidat Matthias Schwenke (29,67 Prozent) und Einzelbewerber Andreas Burger (26,59 Prozent). Die Wahlbeteiligung in der Hohen Börde lag bei 39,72 Prozent. Die weiteren Ergebnisse können Sie hier einsehen.



Bürgermeisterin Steffi Trittel hatte sich nach über 30 Jahren in der Kommunalpolitik nicht noch einmal zur Wahl gestellt. Sie räumt ihren Posten in der großen Gemeinde. Die Hohe Börde, westlich von Magdeburg, direkt an der A2 dürfte durch die Intel-Ansiedlung in den kommenden Jahren viel Interessen von Investoren auf sich ziehen.