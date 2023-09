In Elf Gemeinden und Verbandsgemeinden in Sachsen-Anhalt werden am Sonntag Bürgermeister gewählt. Es finden vier Wahlen im Süden Sachsen-Anhalts, vier in der Mitte des Landes und drei Wahlen im Norden Sachsen-Anhalts statt. In der Verbandsgemeinde Vorharz gibt es eine Stichwahl.