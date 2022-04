Im Überblick Hier wird am Sonntag in Sachsen-Anhalt gewählt

Hauptinhalt

In einigen Orten in Sachsen-Anhalt geht es am Sonntag für die Bürgerinnen und Bürger zur Wahlurne. Bei manchen ist es der erste Wahlgang für das Bürgermeisteramt, manche Kandidaten treten in der Stichwahl an. Ein Überblick.