Jerichower Land und Börde Drei Bürgermeisterwahlen in Sachsen-Anhalt: Das sind die Ergebnisse

Hauptinhalt

In drei Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ihre Bürgermeister gewählt: die Gemeinde Möser im Jerichower Land, die Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der Börde, sowie deren Teilgemeinde Loitsche-Heinrichsberg. Das sind die Ergebnisse.