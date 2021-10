Bildrechte: André Damm

Über den Autoren: André Damm - geboren am 6. April 1970 in der Lutherstadt Wittenberg; verheiratet, ein Kind



- Ausbildung: Abitur in Wittenberg; Studium Journalistik und Politikwissenschaften in Leipzig, Studienaufenthalt in London



- Stationen: Volontariat Mitteldeutsche Zeitung; Mitarbeit bei Leipziger Volkszeitung; Reporter bei MDR 1 RADIO SACHSEN in Leipzig und Görlitz; Berichterstattung für diverse ARD-Anstalten; Redakteur und Moderator bei MDR INFO, seit 1998 bei MDR SACHSEN-ANHALT, Studio Dessau



- Interessen: Meine Familie! Schach und Tischtennis spielen, Rad fahren, Sudoku lösen, Bücher lesen, nach Italien und Holland fahren