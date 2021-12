Es ist ein Versuch, politische Entscheidungen neu und anders zu organisieren: ein Bürgerrat. Dabei wird eine bestimmte Anzahl an Menschen in Deutschland angeschrieben, die zuvor per Los und repräsentativ ausgewählt wurden. So entsteht eine Art Mini-Deutschland. Bürgerräte holen die Meinungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein, diskutieren und entwickeln konkrete Empfehlungen für Berufspolitiker und Parlamente.



Bürgerräte gibt es auf lokaler Ebene, aber auch auf Bundesebene. In Deutschland sind Politiker nicht an die Empfehlungen eines Bürgerrates gebunden. In Irland hat ein Bürgerrat zum Beispiel mehrere Volksentscheide vorbereitet. So wurde dort das Abtreibungsverbot abgeschafft und die Homo-Ehe erlaubt. In Deutschland gab es auch schon mehrere Bürgerräte, unter anderem zur Klimapolitik und zu Deutschlands Rolle in der Welt.