Mit 195 Seiten ist am Mittwoch das Schwarzbuch der Steuerzahler erschienen. Vier Fälle aus Sachsen-Anhalt haben es wieder ins Buch geschafft. Ein Fall geht diesmal auch über die Ländergrenzen hinaus. "Über drei Ländergrenzen hinweg leisten sich die Parlamente überdurchschnittliche viele Abgeordnete", kreidet der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt, Ralf Seibicke, an. 306 Mandatsträger (in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Anm. d. Red.) vertreten die Interessen von 8,4 Millionen Menschen. Im Vergleich dazu sind es in Niedersachsen bei ähnlicher Bevölkerung nur 146 Abgeordnete. "Hier besteht bereits bei der Reduzierung um 20 Mandate Einsparpotenzial im Millionenbereich", so Seibicke.