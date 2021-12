Auch fast 20 Jahre nach Einführung des Euro tauschen in Sachsen-Anhalt zahlreiche Menschen D-Mark in Euro um. Das teilte die Deutsche Bundesbank mit. In Magdeburg, der einzigen Filiale im Bundesland, wurden dieses Jahr demnach Scheine und Münzen im Wert von 219.708,53 D-Mark in Euro umgetauscht. Im vergangenen Jahr waren es mit 410.753,33 D-Mark deutlich mehr.