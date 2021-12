Haseloff zufolge will das Bundesverwaltungsamt am Standort Magdeburg mehr als die bisher bekannten 200 Arbeitsplätze schaffen: "Hier werden langfristig 500 Stellen entstehen. Da sind auch in den nächsten Tagen Termine hier vor Ort mit dem Oberbürgermeister und mit dem Präsidenten. Aber auch die Cyberagentur wird 100 Stellen am Standort Halle platzieren.