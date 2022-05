Von Donnerstag bis Sonntag hatten sich in Lübeck 168 junge Forscherinnen und Forscher mit insgesamt 108 Projekten aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in Jurygesprächen präsentiert. Es gab unter anderem Geld- und Sachpreise im Wert von mehr als einer Million Euro sowie Forschungsaufenthalte, Praktika und die Teilnahme an internationalen Schülerwettbewerben zu gewinnen.



Die Finalisten hatten sich zuvor als Landessieger qualifiziert.