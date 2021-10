Manfred Behrens Bildrechte: Deutscher Bundestag / Lichtblick/Achim Melde Manfred Behrens (CDU): Der CDU-Politiker saß seit 2009 im Bundestag, hatte sich aber 2020 entschieden, aus gesundheitlichen und familiären Günden nicht mehr im Wahlkreis 67 (Börde-Jerichower Land) anzutreten. Für ihn rückte als Kandidat Gerry Weber nach, der aber knapp gegen Franziska Kersten (SPD) verlor. Behrens teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass er mit Freude "einem neuen Lebensabschnitt entgegen" sehe. Künftig wolle er vor allem mit seiner Familie "wertvolle Zeit" verbringen. Besonders seine Enkel könnten "es kaum erwarten". Weiter schrieb er: "Ganz zur Ruhe setzen werde ich mich allerdings nicht." Als Ortsbürgermeister der Gemeinde Ebendorf wolle Behrens noch viel für seinen Heimatort erreichen. Die "Planung für eine gut ausgebaute Radwegeinfrastruktur" liege ihm dabei besonders am Herzen: "Da liegt noch eine ganze Reihe Arbeit vor mir, die ich nun mit voller Begeisterung angehen werde."

Eckhard Gnodtke Bildrechte: dpa Eckhard Gnodtke (CDU): Der Politiker trat im Wahlkreis 66 (Altmark) "aus eigenem Entschluss" nicht wieder zur Wahl an. Dies hatte er schon im Mai in einem Interview auf Youtube angekündigt. Dort sprach er unter anderem vom "Abschluss seines Berufslebens". Sein parteiinterner Nachfolger, Uwe Harms, verpasste für die CDU das Direktmandat. Es gewann der Stendaler Arzt Herbert Wollmann für die SPD. Auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen antwortete Gnodtke nicht.

Eberhard Brecht Bildrechte: dpa Eberhard Brecht (SPD): Im Jahr 2019 war Brecht für den früheren SPD-Landeschef Burkhard Lischka in den Bundestag nachgerückt. Dort hatte er schon von 1990 bis 2001 ein Mandat inne. Von 2001 bis 2015 arbeitete er viele Jahre als Oberbürgermeister von Quedlinburg. Darauf spielt er auch in seiner Antwort an MDR SACHSEN-ANHALT an: Nach "13 Jahren Bundestag und 14 Jahren OB von Quedlinburg hatte ich mich entschlossen, mit 71 Jahren nicht noch einmal für den Deutschen Bundestag zu kandidieren". Brecht werde "mit der Konstituierung des 20. Bundestages in das Rentnerdasein mit vielen ehrenamtlichen Planungen eintreten".

Matthias Büttner Bildrechte: dpa Matthias Büttner (AfD): Auch Büttner kandidierte nicht wieder zur Wahl. Seit Juni 2021 sitzt er für die AfD im Landtag. Als Grund für seinen Wechsel sagte er in einem Interview der Volksstimme, dass die Politik in Magdeburg näher am Bürger sei als in Berlin. In dem Gespräch meinte er auch, dass die Hauptstadtpolitik oft "entfernt vom alltäglichen Leben" sei. Da Büttner somit aus eigenen Stücken aus dem Bundestag ausgeschieden und aktuell weiter hauptamtlich politisch aktiv ist, wurde er von MDR SACHSEN-ANHALT nicht zu seinen Plänen für die Zukunft befragt.

Frank Sitta Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Frank Sitta (FDP): Der damalige Landesvorsitzende hatte 2020 nach einem parteiinternen Streit um die Spitzenkandidaturen für Landtags- und Bundestagswahl sein Amt aufgegeben. Danach kandidierte er auch nicht mehr für den Bundestag, wo er zuletzt stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion war. Dies wurde damals als genereller Rückzug aus der Politik interpretiert. MDR SACHSEN-ANHALT teilte er mit, dass zum "jetzigen Zeitpunkt" noch nicht feststehe, was er "in Zukunft machen werde. Ich eruiere aktuell verschiedene Optionen. Mehr kann ich dazu aktuell noch nicht sagen."