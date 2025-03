Rückblick, einen Tag zuvor: Bereits am Montag sind die beiden Frauen aus Sachsen-Anhalt an ihrem neuen Arbeitsplatz unterwegs. Anna Aeikens, CDU, und Janina Böttger, Die Linke, sitzen in provisorischen Büros. Es wird wohl Sommer, bevor alle neuen Abgeordneten untergebracht sind. Doch die Arbeit geht schon los, bevor sich der Bundestag am Dienstag konstituiert.