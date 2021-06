Die Bundeswehr wird auch weiterhin Kommunen im Land in der Corona-Pandemie unterstützen. Das ergab eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Zurzeit sind rund 200 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Amtshilfe tätig. Schwerpunkt ist aktuell die Unterstützung in den Impfzentren und bei der Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern.