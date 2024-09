Am Donnerstag und Freitag rollt ein großer Militärverband durch Sachsen-Anhalt. Wie die Bundeswehr mitteilte, startet der Konvoi am Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen. Er fahre weiter über Weißenfels (Burgenlandkreis), durch Sachsen und Thüringen bis in die Heimatkaserne Bad Reichenhall in Bayern.