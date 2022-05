Seit Anfang Mai übt die Bundeswehr in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen für den Ernstfall. An dem Manöver sind tausende Soldatinnen und Soldaten beteiligt, am Mittwoch wurden sie bei Magdeburg vom Inspekteur der Streitkräftebasis der Bundeswehr, Martin Schelleis, besucht. Er forderte für die Logistiker 2,3 Milliarden Euro und das sofort – von den angekündigten 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr .

Die Bundesregierung hatte angekündigt, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren. Bildrechte: dpa

Aktuell gebe es zu geringe Kapazitäten bei der Logistik. Auch müsse in die Abwehr von Gefahrenstoffen stärker investiert werden. Bis 2027 müssten laut Schelleis für die Logistik 17 Milliarden Euro ausgegeben werden, um für Landes- und Bündnisverteidigung voll einsatzfähig zu sein.



Noch bis zum 19. Mai läuft das Manöver der Logistiker im Norden von Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen. Die Soldaten proben, wie sie im Ernstfall für Nachschub an der Front sorgen können. Es geht um Verpflegung, Munition, Kraftstoff oder Ersatzteile. Aktuell trainieren Soldaten etwa in einem leerstenden Möbelhaus bei Langenweddingen nahe Magdeburg und in einer alten Fabrikhalle in Gommern.