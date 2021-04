Inklusion in Sachsen-Anhalt Quote der Beschäftigen mit Behinderung seit Jahren unter dem Schnitt

Die Beschäftigungsquote der Menschen mit schwerer Behinderung in Sachsen-Anhalt liegt im Ländervergleich auf dem letzten Platz. In einem aktuellen Bericht der Bundesagentur für Arbeit lag sie 2019 in Sachsen-Anhalt bei 3,4 Prozent und in ganz Deutschland bei 4,6 Prozent. Für 2020 liegen noch keine Zahlen vor. Die Quote bezieht sich dabei auf möglichen Arbeitsplätze.