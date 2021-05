Waschmaschinen, Fernseher, Asbest-Dachabdeckungen, Baustoffmüll, Windeleimer und sogar Bürostühle – am unscheinbaren Feldweg kurz hinter der Autobahnabfahrt "Bad Lauchstädt" gibt es fast nichts, was die Leute dort nicht schon illegal abgeladen hätten. Für die Stadt und ihren Bürgermeister Christian Runkel eine Sisyphusarbeit: "Würden wir das liegen lassen, wäre es eine Katastrophe, wir würden regelrecht im Müll untergehen. Und wir wollen ja auch unsere Feldwege gerade zur Erholung nutzen, das heißt, wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs und dann mit Müll rechts und links, das kann nicht gut sein."

So wie Bad Lauchstädt geht es vielen Kommunen und Städten in Sachsen-Anhalt. In enger Absprache hat das Umweltministerium deshalb nun einen Bußgeldkatalog für illegale Müllentsorgung vorgelegt, der eine Preisspanne vorgibt. Für kleinere Elektrogeräte wie Handys oder Laptops werden 120 bis 400 Euro fällig. Bei asbesthaltigen Bauabfällen stehen Bußgelder von bis zu 15.000 Euro aus. Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert verteidigt die drastischen Summen: "Das ist ja auch ein kein Kavaliersdelikt, Müll in der Landschaft abzuladen. Und Sie müssen auch sehen, dass diese illegalen Müllentsorgungen in der Landschaft, die Kommunen pro Jahr eine gute Million Euro kosten."