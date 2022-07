Reise Camping bleibt im Trend

Camping-Urlaub erfreut sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit. Und Corona hat das Bedürfnis nach Urlaub an der frischen Luft noch verstärkt. So verzeichnen auch die Campingplätze in Sachsen-Anhalt immer mehr Übernachtungen. Und auch ein eigenes Wohnmobil schaffen sich immer mehr Camping-Begeisterte an.