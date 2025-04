Reckrühm führt durch die gekachelten Räume. "Hier ist jetzt unser erster Raum, wo Pflanzen in der Blüte sind. Insgesamt brauchen die rund acht Wochen bis sie geerntet werden können." Seit November hat der Club seine Anbaugenehmigung, als einer von bisher zehn in Sachsen-Anhalt. Die Hanf-Pflanzen gedeihen in abgeschlossenen Bereichen, Licht und Atmosphäre werden automatisch gesteuert – fürs optimale Wachstum. Die Vegetation dauere immer so drei bis vier Wochen, ein Steckling brauche circa zwei bis drei Wochen.