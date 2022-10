Die Polizei in Sachsen-Anhalt steht den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Legalisierung von Cannabis skeptisch gegenüber. "An einer Entlastung der Polizei durch eine Entkriminalisierung von Cannabis habe ich erhebliche Zweifel", teilte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Der Konsum könne gerade für jüngere Menschen schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und auch zum Anstieg der Beschaffungskriminalität führen, so die Ministerin.