Der Quedlinburger Sven Schulze ist nicht nur der erste Sachsen-Anhalter an der Spitze der Landespartei seit 1998, sondern auch der jüngste Vorsitzende in der Geschichte des Landesverbandes. Ministerpräsident Reiner Haseloff pries ihn als "Hoffnungszeichen" aus "unserem Land".



Und Schulze hat schon viele Hoffnungen erfüllt: Er schmiedete recht geräuschlos die Koalition aus CDU, SPD und FDP. In der neuen Regierung ist er nun Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. Das große Haus soll Schulze die Chance geben, sich zu profilieren. Er wird als Nachfolger von Ministerpräsident Haseloff gehandelt.



Dem studierten Wirtschaftsingenieur und dreifachen Vater mangelt es jedenfalls nicht an politischer Erfahrung. Kurz vor dem Abitur 1997 trat Schulze der CDU bei. Seitdem durchlief er alle Stationen einer klassischen politischen Karriere: von der Kommunalpolitik über den Landesvorsitz der Jungen Union bis hin zum Abgeordneten im Europäischen Parlament.



2016 übernahm er nach der schwierigen Regierungsbildung der CDU mit SPD und Grünen den neu geschaffenen Posten des Generalsekretärs der Landespartei. Dabei war er vor allem als Krisenmanager gefordert. Immer wieder musste der Generalsekretär seine Partei gegen den Verdacht einer mangelnden Abgrenzung nach rechts in Schutz nehmen, etwa Ende 2019 und Mitte 2020, als Verbindungen von CDU-Mitgliedern zu Rechtsextremen bekannt wurden.



Im März 2021 wurde Schulze zum Parteichef gewählt. Im Juni fuhr die CDU bei der Landtagswahl mit 37,1 Prozent ein starkes Ergebnis ein. Nur drei Monate später stürzte die Partei bei der Bundestagswahl jedoch auf rund 21 Prozent ab. Das war das schlechteste Ergebnis der CDU im Land bei einer Bundestagswahl. (Quelle: dpa)