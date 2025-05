Technikfans sind am Himmelfahrtstag in Landsberg bei Halle richtig. Im Offroad-Kessel ist Tag der offenen Tür. Dort kann man nicht nur Panzer und diverse Militärtechnik bestaunen, sondern auch Hubschrauber, Trucks und Hummer. Die Veranstalter bieten Mitfahrgelegenheiten in allen Fahrzeugen und auch Hubschrauberrundflüge. Kinder erwarten Trampolin, Klettergarten und Quadfahrten. Dazu gibt es Live-Musik und einen Trödelmarkt. Himmelfahrt bis zum Sonnabend, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Offroad-Kessel in der Carlsfelderstraße in Landsberg.

Zum 55. Mal wird in Bernburg das traditionelle Stadt- und Rosenfest gefeiert. Vom 29. Mai bis zum 1. Juni bietet es den Besuchern ein buntes Bühnenprogramm, kulinarische Stände, einen Antik- und Trödelmarkt sowie einen Schaustellerpark auf dem Rheineplatz. Am Sonntag gibt es um 11 Uhr einen Festumzug durch die Innenstadt.

Der Stadtteil der größten Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld feiert vom 29. Mai bis zum 1. Juni sein 625-jähriges Bestehen. In der Fuhneaue wird es Open-Air-Konzerte, Schausteller-Stände, ein Tagesprogramm und weitere Aktionen geben.

Vom 29. Mai bis 1. Juni wird am Riveufer und der Saalepromenade das Hansefest in Halle gefeiert. Damit soll an die über 1000-jährige Schifffahrtstradition in Halle erinnert werden. Ein Hansezelt, leckeres Essen, und ein Shuttle über die Saale bieten den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Bildrechte: IMAGO / VIADATA

Eine Dampflok-Sonderfahrt bietet die Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn allen Interessierten am 29. Mai. Um 13:15 Uhr geht es von Blankenburg nach Rübeland, die Rückfahrt von dort startet um 15:55 Uhr. Tickets gibt es ab 12 Uhr am Bahnhof in Blankenburg. Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Vom 29. Mai bis 1. Juni kommen Outdoor- und Fahrradbegeisterte auf ihre Kosten. Beim Gravel Fest rund um Wernigerode und Schierke werden verschiedene Touren gemeinsam gefahren und die Gegend erkundet. Bildrechte: Colourbox.de

Im Elbauenpark in Magdeburg wird es am Himmelfahrtstag märchenhaft: Beim Prinzessinnentag von 11 bis 18 Uhr sind Kinder eingeladen, sich als Prinzessinnen, Prinzen, Burgfräulein oder Ritter zu verkleiden.