Zum 55. Mal wird in Bernburg das traditionelle Stadt- und Rosenfest gefeiert. Noch bis zum 1. Juni bietet es den Besuchern ein buntes Bühnenprogramm, kulinarische Stände, einen Antik- und Trödelmarkt sowie einen Schaustellerpark auf dem Rheineplatz. Am Sonntag gibt es um 11 Uhr einen Festumzug durch die Innenstadt.

Bis 1. Juni wird am Riveufer und der Saalepromenade das Hansefest in Halle gefeiert. Damit soll an die über 1.000-jährige Schifffahrtstradition in Halle erinnert werden. Ein Hansezelt, leckeres Essen, und ein Shuttle über die Saale bieten den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm.