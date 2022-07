Chronik Wann und wo es in Sachsen-Anhalt Waldbrände gab

In Sachsen-Anhalt haben 2022 hat es bereits in deutlich mehr Wäldern gebrannt als im Vorjahr. Mehrere Landkreise haben die höchste Waldbrandstufe 5 ausgerufen. Aufzeichnungen des Landeszentrums Wald zeigen, dass es im Kreis Wittenberg seit 2011 am häufigsten gebrannt hat – und dass es keinen Landkreis und keine kreisfreie Stadt im Land gibt, in denen es seitdem keinen Waldbrand gab.