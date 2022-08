Chronik Wann und wo es in Sachsen-Anhalt Waldbrände gab

In Sachsen-Anhalts Wäldern hat es 2022 bereits deutlich häufiger gebrannt als im Vorjahr. Mehrere Landkreise haben die höchste Waldbrandstufe 5 ausgerufen. Viel Aufmerksamkeit liegt auf dem Harz, dabei brannte es in der Vergangenheit laut dem Landeszentrums Wald im Landkreis Wittenber am häufigsten gebrannt hat. Die Aufzeichnungen zeigen auch: Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt im Land haben in den letzten Jahren mindestens einen Waldbrand erlebt.