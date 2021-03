Montag, 26. Oktober: Mansfeld-Südharz und Salzlandkreis verschärfen Corona-Regeln – Magdeburg nun Hotspot

Der Landkreis Mansfeld-Südharz verschärft seine Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Landrätin Angelika Klein (Die Linke) erlässt per Allgemeinverfügung strengere Vorgaben für Feiern und Veranstaltungen. Demnach dürfen an privaten Feiern generell nur noch 20 Personen teilnehmen. Ausgenommen sind Feiern mit Angehörigen aus maximal zwei Hausständen oder mit nahen Verwandten. Bei fachkundiger Organisation dürfen in geschlossenen Räumen maximal 100, unter freiem Himmel bis zu 200 Personen an Veranstaltungen teilnehmen.



Auch der Salzlandkreis kündigt schärfere Regeln an, die ab 27. Oktober gelten sollen. Neben Einschränkungen für private Feiern ist eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum vorgesehen – überall dort, wo kein Abstand gehalten werden kann.



Unterdessen überschreitet Magdeburg am Montag die 7-Tage-Inzidenz von 50 – und das recht deutlich. Sie liegt bei 79. Oberbürgermeister Trümper kündigt strengere Regeln ab Mittwoch an, darunter eine Sperrstunde in der Gastronomie.

Donnerstag, 22. Oktober: Halle führt Masken-Pflicht in Innenstadt ein

In der Innenstadt von Halle ist ab sofort ein Mund-Nasen-Schutz fällig. Damit ist Halle die erste Kommune in Sachsen-Anhalt, die im Freien eine Masken-Pflicht einführt. Oberbürgermeister Bernd Wiegand sagte, Alltags-Masken müssten auf der beliebten Einkaufsmeile, der Leipziger Straße sowie dem Vorplatz zum Hauptbahnhof getragen werden. Auch in anderen Bereichen sollen verschärfte Regeln gelten.

Mittwoch, 21. Oktober: Jerichower Land erstes Risikogebiet in Sachsen-Anhalt

Der Landkreis Jerichower Land ist das erste Corona-Risikogebiet in Sachsen-Anhalt. Wie der Kreis mitteilte, hat die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen einen Wert von 68,89 erreicht. Ab einem Wert von 50 gilt ein Landkreis bundesweit als Risikogebiet. Auslöser für den Anstieg sind vor allem private Feiern – für sie gelten nun schärfere Regeln. Landrat Steffen Burchhardt appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, in den kommenden Tagen noch mehr Vorsicht walten zu lassen.

Dienstag, 20. Oktober | Hot-Spot-Management und Härtefallprogramm

In Sachsen-Anhalt werden die Corona-Beschränkungen erst einmal nicht weiter gelockert. Ministerpräsident Reiner Haseloff kündigte in einer Pressekonferenz an, ein Hot-Spot-Management aufzubauen. Damit soll lokal auf Ausbrüche mit erhöhten Infektions-Zahlen reagiert werden. Das Land will zudem mit bis zu 400 Mitarbeitern aus der eigenen Verwaltung aushelfen, wenn die Gesundheitsämter in den Städten und Kreisen ihre Arbeiten nicht mehr alleine bewältigen können. Außerdem legt Sachsen-Anhalt ein Härtefallprogramm auf. Das soll Unternehmen helfen, die Nachteile haben, weil die Corona-Maßnahmen Anfang November doch nicht gelockert werden. Das Geld ist für Betreiber von Clubs und Diskotheken aber auch für Ausrichter von Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern vorgesehen.

Donnerstag, 15. Oktober | Clubs, Bars und Diskotheken bleiben dicht

Die Bars, Clubs und Diskotheken dürfen doch nicht ab dem 1. November öffnen. Das hat Ministerpräsident Reiner Haseloff am Rande einer Landtagssitzung angekündigt. Er sagte, vor dem Hintergrund der gesamtdeutschen Situation und auch der leicht steigenden Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt sei es derzeit nicht gerechtfertigt, solche Einrichtungen zu öffnen. Haseloff kündigte zudem an, das Beherbergungsverbot aufrechtzuerhalten.

Dienstag, 13. Oktober | Vorerst doch keine Lockerungen der Corona-Beschränkungen

Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen hat die Landesregierung entschieden, das der Status Quo der achten Verordnung in Sachsen-Anhalt zunächst bestehen bleiben wird. Die weiteren Schritte zur Öffnung, die im Raum standen, sollen vorerst ausgesetzt werden.



Eigentlich hätten ab dem 1. November nicht mehr nur 500, sondern bis zu 1.000 Menschen zu größeren Feiern in Räumen zusammenkommen dürfen. Offen ist auch, ob Bars, Clubs und Diskotheken wie ursprünglich geplant am 1. November öffnen dürfen.

Dienstag, 29. September | Nach Gipfel mit Kanzlerin: Sachsen-Anhalt bleibt bei eigenen Corona-Regeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länder-Ministerpräsidenten haben am 29. September beschlossen, ein Bußgeld von mindestens 50 Euro einzuführen, wenn im Restaurant bei Gästelisten falsche Angaben gemacht werden. Nur in Sachsen-Anhalt soll das nicht durchgesetzt werden. Auch eine strengere Neuinfektions-Ampel und ein Bußgeld für Maskenverweigerer, wie sie in den anderen Ländern gelten sollen, lehnte Ministerpräsident Reiner Haseloff für Sachsen-Anhalt ab.

Dienstag, 15. September | Neue Corona-Lockerungen beschlossen

Sachsen-Anhalts Landesregierung hat weitere Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen beschlossen. Wie die Staatskanzlei mitteilte, dürfen fachkundig organisierte Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bis zu 500 Gäste haben. Ab November würden 1.000 Besucher erlaubt. Für noch größere Sport- und Kulturveranstaltungen können die Kommunen demnach Ausnahmegenehmigungen beantragen. Außerdem sollen Diskotheken im November wieder öffnen können, wenn sie nur zu 60 Prozent ausgelastet sind und auf Abstände geachtet wird.

Dienstag, 1. September | Neue Verordnung vorgestellt: Diskos öffnen ab November, Maskenpflicht wird stärker kontrolliert

Die Landesregierung hat am 1. September die neue, die achte Verordnung vorgestellt, die ab dem 17. September gilt. Demnach will Sachsen-Anhalt ab dem 1. November Clubs und Diskotheken mit einem entsprechenden Hygienekonzept wieder öffnen. Weihnachtsmärkte und Karnevalsfeiern sollen unter Voraussetzungen stattfinden dürfen.



Die Einhaltung der Maskenpflicht soll stärker kontrolliert werden.

Dienstag, 18. August | Regierung beschließt zwei Tage Maskenpflicht zu Schulbeginn

Schüler und Lehrer in Sachsen-Anhalt müssen nach den Sommerferien zwei Tage lang in der Schule Masken tragen. Das hat die Landesregierung entschieden. Die Pflicht gilt auf dem gesamten Schulgelände, nicht aber während des Unterrichts. Mit der Maskenpflicht soll es laut Bildungsminister Tullner möglich sein, den Gesundheitszustand aller Lehrer und Schüler zu überprüfen und das neue Hygienekonzept bekannt zu machen.



Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss binnen drei Tagen einen Coronavirus-Test machen. Ohne negatives Testergebnis dürfen Schüler und Lehrer nicht aufs Schulgelände.

Donnerstag, 2. Juli | Neue Corona-Lockerungen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gilt eine neue Corona-Verordnung. Kontaktverbote wurden durch Empfehlungen ersetzt. So wird beispielsweise empfohlen, sich nur mit maximal zehn Personen zu treffen. Private Feiern sind auf 50 Teilnehmer begrenzt. Ist die Feier oder Veranstaltung jedoch fachkundig organisiert, dürfen 250 Personen in Innenräumen oder 1.000 Personen im Freien teilnehmen. Außerdem können Gastronomen wieder ein Buffet anbieten und Sportwettkämpfe sind auch erlaubt. Grundsätzlich gelten nach wie vor die Hygiene- und Abstandsregeln inkl. Mund-Nasen-Schutz.

Dienstag, 30. Juni | Grundschule in Salzwedel öffnet wieder

Die nach einem Corona-Fall geschlossene Perver-Grundschule in Salzwedel ist wieder geöffnet. Die Tests von 220 Schülern und Mitarbeitern fielen allesamt negativ aus. Unter Quarantäne stehen damit nur noch die direkten Kontaktpersonen der positiv getesteten Mitarbeiterin.

Donnerstag, 25. Juni | Schule in Salzwedel wegen Coronavirus geschlossen

In Salzwedel ist eine Grundschule nach einer bestätigten Coronavirus-Infektion geschlossen worden. Laut Altmarkkreis Salzwedel ist eine Mitarbeiterin des Horts im Stadtteil Perver positiv getestet worden. Insgesamt wurden rund 200 Menschen in Quarantäne geschickt. Das betrifft sämtliche Hortkinder, Lehrer, Horterzieher und das technische Personal.

Dienstag, 23. Juni | Weitere Corona-Lockerungen in Sachsen-Anhalt angekündigt

In Sachsen-Anhalt sind weitere Corona-Lockerungen geplant. Ab 2. Juli sind wieder Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen erlaubt, auch Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und private Feiern sind wieder in größerem Umfang möglich. Außerdem dürfen wieder Sportwettkämpfe und Fußballspiele ausgetragen werden. Alle Lockerungen sind aber weiter mit Auflagen verbunden. Die neue Verordnung des Landes soll am 30. Juni beschlossen werden und bis Mitte September gelten.

Sonnabend, 20. Juni | Magdeburg stellt 19 Hausaufgänge unter Quarantäne