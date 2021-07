Nur noch 16 Standorte Sieben Commerzbank-Filialen in Sachsen-Anhalt müssen schließen

Sieben Filialen der Commerzbank in Sachsen-Anhalt müssen schließen. Wie die Bank auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, betrifft das die Standorte Magdeburg-Eiskellerplatz, Halberstadt, Burg, Halle-Neustadt, Weißenfels, Hettstedt und Eisleben. Insgesamt bleiben dann noch 16 Standorte in Sachsen-Anhalt erhalten, unter anderem in Haldensleben, Salzwedel, Wernigerode, Wittenberg und Zeitz.

Insgesamt hat die Commerzbank in Sachsen-Anhalt derzeit rund 250 Mitarbeiter. Wie eine Banksprecherin auf Nachfrage erklärte, haben die von der Schließung betroffenen Mitarbeiter mehrere Optionen: Sie können in eine andere Filiale wechseln oder Aufgaben in den Beratungscentern übernehmen. Diese Center sollen künftig die persönliche Beratung per Telefon, Chat, Video oder E-Mail übernehmen. Sie werden derzeit in Berlin, Düsseldorf und Quickborn aufgebaut. Für weitere Mitarbeiter gibt es zudem ein Freiwilligenprogramm oder die Möglichkeit auf Altersteilzeit.