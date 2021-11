Ein mobiles Impfteam des Altmarkkreises Salzwedel bietet an den Standorten in Gardelegen und in Salzwedel Erst-, Zweit und Auffrischungsimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an:



Buchenallee 2/4 (ehemaliger Rossmann-Markt), dienstags von 10:00 bis18:00 Uhr, donnerstags von 09:00 bis 16:00 Uhr, 20.11.-18.12.: samstags 11:00 bis 16:00 Uhr Gardelegen: Philipp Müller Straße 18, dienstags von 09:00 bis 16:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 18:00 Uhr



Weiterhin wird ein mobiles Impfteam an folgenden Standorten im Altmarkkreis Salzwedel ohne Terminvereinbarung Impfungen anbieten: